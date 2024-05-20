Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik 'Balıkesir' uyarısı: '7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'de yaşanabilecek deprem riskine ilişkin uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:05
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik 'Balıkesir' uyarısı: '7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'
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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Balıkesir'de yaşanılabilecek deprem riskine ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ercan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen Çan-Biga, Manyas, Sarıköy,Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli."


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