Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı

Sosyal medyadan yaptığı uyarılarda gündem olan Prof. Dr. Ahmet Ercan bu kez jeotermal alanlara dikkati çekti, 7 büyüklüğünde depremi işaret ederek illeri saydı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:32
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Abone Ol google-news

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekerek, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

7 büyüklüğünde depremi işaret eden deprem uzmanı, Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

“HER DEPREM YENİ BİR ENERJİ…”

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."



AFAD son depremler haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri Övgün Ahmet Ercan haberleri Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan haberleri Ahmet Ercan haberleri

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
İYİ Parti Alaşehir’de istifa depremi! CHP’ye katıldılar

İYİ Parti Alaşehir’de istifa depremi! CHP’ye katıldılar
Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 8 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'

Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'
Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar

Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı’dan dengeleri değiştirecek yeni kurallar
Ziraat Bankası'nda skandal iddia! Sınavsız atamalar, usulsüz krediler ve milyonluk tadilatlar...

Ziraat Bankası'nda skandal iddia! Sınavsız atamalar, usulsüz krediler ve milyonluk tadilatlar...
Sanatçı Erol Evgin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

Sanatçı Erol Evgin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!
Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
3 sigara grubuna daha zam! İşte yeni zamlı liste…

3 sigara grubuna daha zam! İşte yeni zamlı liste…