Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Sosyal medyadan yaptığı uyarılarda gündem olan Prof. Dr. Ahmet Ercan bu kez jeotermal alanlara dikkati çekti, 7 büyüklüğünde depremi işaret ederek illeri saydı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor.
Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
jeotermal alanlara dikkat çekerek, "Her deprem yeni bir enerji, bir
jeotermal doğuştur" dedi.
7 büyüklüğünde depremi işaret eden deprem uzmanı, Afyon, Germencik,
Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili,
Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.
“HER DEPREM YENİ BİR ENERJİ…”
Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu
kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın,
Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür,
Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir
jeotermal doğuştur."
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