Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:58

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:58

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeleriyle bilim dünyasında sıklıkla gündem olan Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan benzer yönde mesajlar vermeye devam ediyor.

X (Twitter) hesabından sabaha karşı 04.03’te bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin kamuoyunu uyaran basın yayın kuruluşlarını eleştirdi.

Ahmet Ercan, bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirterek, büyük İstanbul depremine yönelik beklentinin bilimsel tabanı olmadığını öne sürdü.

"LÜTFEN TOPLUMU GERMEYİN"

Prof. Dr. Ercan bir adım daha ileri giderek büyük İstanbul depremine yönelik içeriklerin “haber değeri olmadığını” ifade ederek “Lütfen toplumu germeyin” çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın sabaha karşı yaptığı paylaşım şöyle:

"Bazı ajanslar sürekli olarak İstanbul'da ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin bilimsel tabanı, kanıtı, ayrıca haber niteliği yoktur. Lütfen toplumu germeyin. Yararı yok."

"SÖYLEYEMEM; DİLİMİZ TUTUK"

Aynı konuda ilerleyen saatlerde, sabah 07.53’te bir başka paylaşım yapan Ahmet Ercan, “Her gün deprem olacak demeye gerek yok” derken şöyle devam etti:

"Halk ile yönetenlerin deprem bilinci var. Ancak, halkçı, yetkin yönetim, halkın yaşam güvencesi için yatırım, halkın kendi evini güçlendirecek durumu var mı? Asıl soru bu? Batı’da buna toplumcu devlet deniyor."