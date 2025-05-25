Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün profesör emeritusu, saygın akademisyen ve tiyatro kuramcısı Prof. Dr. Oya Başak, 25 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Prof. Dr. Oya Başak kimdir? Prof. Dr. Oya Başak neden öldü?

OYA BAŞAK KİMDİR?

Oya Başak, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde başladığı eğitim hayatını, ABD'de tamamladığı lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleriyle sürdürdü. 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan Başak, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 22 yıl boyunca bölüm başkanlığı yaptı.

Tiyatro ve edebiyat alanlarında önemli katkılarda bulunan Başak, özellikle Shakespeare üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. İzzeddin Çalışlar tarafından kaleme alınan "Oya Başak: Kahkahanın Derinliği" adlı biyografi kitabı, onun akademik ve kişisel yaşamını detaylı bir şekilde ele alır.