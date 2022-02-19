Prof. Dr. Reşat Sipahi, maskelerin tamamen çıkarılması sürecini değerlendirdi: "Henüz erken"

19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:15

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Bilim Kurulu'nun gelecek hafta yapılacak toplantısına ilişkin "Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili bir karar için erken. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor" dedi.



Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un en yüksek olduğu illerde vaka sayılarının düşüşe geçtiğinin açıklanmasına rağmen 15 Aralık'taki günlük vaka sayısına göre artış olduğunu söyledi.

İzmir'deki vaka sayılarının yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çeken Sipahi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Aralık'tan bu yana hem yoğun bakım yataklarında hem servislerde artış olduğunu kaydetti.

Hastanelerinin yüzde 95'in üzerinde dolulukla tedaviye devam ettiğini anlatan Sipahi, hem yatan hem de ayakta tanı koydukları hastaların sayılarında artış yaşadıklarını vurguladı.

'MASKELERİN ÇIKARILMASI HENÜZ ERKEN'

Prof. Dr. Sipahi, gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında maskelerin ne zaman çıkacağı konusunun da ele alınacağını söyledi. Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili karar için erken olduğunu dile getiren Sipahi, "Aşılanma oranımız, ülke genelinde yüzde 62 civarında. Toplumun yüzde 90'a yakını aşılandığında ya da hastalığı geçirmiş olduğunda pandeminin oldukça etkisiz hale gelme olasılığı var. Hastalığı geçirenler ve aşılıların oranı ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nda mevcut. Biz, kendi verilerimize bakarsak maskelerin tamamen çıkarılması gibi bir karar için erken olduğunu düşünüyorum. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor. Ülkenin geri kalan yerlerindeki veriler ne şekilde, yorum yapamam" dedi.

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi)

