Prof. Dr. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle günlük koronavirüs vakaları 70 bine kadar dayandı. Buna karşın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni bir tedbir almadıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerini de yedi güne düşürdüklerini açıkladı. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bakan Koca’nın açıklamaları sonrası Cumhuriyet’e konuştu:

TEHLİKE KAPIDA

İki varyant dolaşıyor. Omicron varyantı, Delta ile karşılaştırıldığında 70 kat daha bulaştırıcı. Omicron varyantı da beklenmedik mutasyonlarla farklı karakterler kazanabilir ve yeni bir varyant olarak önümüze çıkabilir. Bu da daha ağır bir tabloya neden olabilir. Hızlı hasta artışı olduğu için yoğun bakımlar da dolacak. Bu da sağlık kuruluşları için büyük risk. Bulaş sağlıkçılarda da artar ve hizmet dışı kalırlarsa sorun büyür.

"POLİTİK SEBEPLER"

Fransa, İtalya ve İngiltere’de günlük 150 binlerin üzerinde vaka sayısının olduğunu, ABD’de ise bu sayının bir milyon sınırını aştığını dile getiren Saltık, “Karantina sürelerinin yedi güne indirildiği duyuruldu ama bu kararın gerekçesi ortaya konmadı. Bu da akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor. Türkiye’de son üç haftadır iyileşenlerin üç katı yeni olgu var. Hasta sayısı artıyor. İktidar bundan ürküyor. Bir gerekçe de insanlar pozitif çıktıklarında karantinada kalacakları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Belki bu nedenle karantina süresi bir haftaya indirildi.

“Türkiye başta ölü aşı (inaktif) ile değil, mRNA teknolojili BioNTech ile aşılamaya başlamalıydı diyen Prof. Dr. Saltık, “Bugün beş doz aşıdan söz etmezdik. Üçüncü aşı diyecektik. Türkiye’de üç aşı olanların toplam sayısı 20 milyon. Gerçek anlamda toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde. Herkesin ‘Böyle salgın yönetimi olmaz’ demesi gerekiyor” dedi.