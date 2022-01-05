Omicron varyantında patlamalar yaşanacak: 'Salgın değil, algı yönetimi yapılıyor'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:54

Türkiye Omicron varyantıyla tanıştığında tarihler 12 Aralık'ı gösteriyordu. Yeni varyant 5’i İstanbul 1’i İzmir’de olmak üzere 6 kişide tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin, “Vatandaşımız tedirgin olmasın, ön bilgilerle bulaşıcılığın düşük olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Dünyada birçok önlem ve kısıtlamalar alınırken Bilim Kurulu üyeleri ve bakanlık tarafından endişe edilecek durumun oluşmadığı söylendi.

Ancak varyant söylendiğinin aksine hızla yayıldı. Bakan Koca bu kez de kendi açıklamalarının tersine geçtiğimiz günlerde koronavirüsün Omicron varyantının hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Bakan Koca’nın açıklamalarını ve Omicron varyantının seyrini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Türkiye’de salgın yönetimi yapmak yerine her zaman algı yönetimi yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şenol “Omicron’un bulaşıcı olduğu ve hızla yayıldığı belliydi. Omicron’un ne kadar bulaşıcı olduğunu bilmeyen bir kişinin sağlık yönetiminde salgın yönetmemesi gerekir. Bilirken de ‘Omicron çok bulaşıcı değil’ ya da ‘zayıf seyredecek endişeye yer yok’ algı yönetimi ise çok büyük bir talihsizlik. İnsanlar çok fazla toplandılar, çok fazla kalabalıklaştılar. Artık salgın yönetiminde insanları çaresizliğe sürüklemeden koordine edebilmek için dürüstçe gerçekleri paylaşıp, yapılması gereken makul ve mantıklı şeyleri paylaşmak gerekir. Ama biz inkarla panik arasında bir noktada sürekli algı yönetimiyle gidiyoruz. Bu da Türkiye’de salgın süreci yönetiminde çok zararlı olmuştur” dedi.

“PİKİN NEDENİ OLACAK”

Koca’nın “Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" sözlerini hatırlatan Şenol, “Yılbaşından önce bu bilgilerin verilmesi çok önemliydi. Yeni yılda çok fazla kalabalıklaşma ve çok ciddiye almama durumu yaşandı. Dolayısıyla bu bilginin doğru paylaşılmaması ya da algıya çevrilerek yumuşatılması ve paylaşılması aslında Türkiye’de önümüzdeki günlerde göreceğimiz çok büyük bir pikin çok önemli nedeni olacak” ifadelerini kullandı.

VAKALARDA PATLAMA YAŞANACAK

Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını ve vakalarda büyük bir patlama olacağını belirten Şenol, “Genç ve aşısız çocuk grupta nasıl seyredeceğini bilmiyoruz ama en hafifinden salgın hastane ve test sistemini tıkayacağı için başka hastalıkları tespit ve tedavi etmemize izin vermeyecek. Uluslararası alanda savaş koşullarında hastaneler ve ortam hazırlanıyor. Türkiye’de ise sadece algı yönetimi yapılarak insanların sakinleştirilmesi, salgından kopması ve intihara yöneltilmesi gibi bir süreç var” diye konuştu.

“İnsanlar toplu taşıma araçlarına binmek ve fabrikalarda çalışmaya gitmek zorunda kalıyorlar. Bu önlemleri koordineli bir şekilde salgın yönetmeninin alması ve önermesi gerekir” diyen Prof. Dr. Şenol, bireyin bu süreçte yapabileceklerini ise şöyle sıraladı;

Çok etkin maske kullanmak ve aşısız kişilerle karışılacak kapalı ortamlara girmemek.

Doğal havalandırmayı en azından kendi ortamlarında iki taraflı cam açarak sağlayabilmek.

Mümkün oluğu kadar bilmedikleri ve aşısından emin olmadıkları insanlarla bir araya gelmemek.

Mutlaka 3 doz aşılarını tamamlama yoluna gitmek.

"POLİTİK SÜRECE DAHİL EDİLEREK AŞI ONAYI ALMIŞTIR"

Turkovac aşısıyla ilgili merak edilenleri sorduğumuz Şenol, “Turkovac aşısı hakkında bir bilim insanı olarak bir şey düşünmüyorum. Turkovac’ın yazılı bir verisi ve aşı olmayı tamamlayan bazı gerçek verileri yok. Turkovac benim gözümde politik bir sürece dahil edilerek aşı onayı almıştır. Dolayısıyla bir bilim insanı olarak Turkovac’la ilgili görüş verebilmem için önümde yazılı bir şey olması lazım” dedi.