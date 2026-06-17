Prof. Dr. Saltık’tan sıcak dalgası uyarısı: ‘Sessiz katil’ kapıda

Yaz aylarının gelmesiyle, yurdun dört bir yanında sıcak hava dalgaları etkisini hissettirmeye başladı. İlerleyen aylarda bu sıcak hava dalgalarının etkisini daha da artırması bekleniyor. Uzmanların ve bilimsel çalışmaların uyarılarına göre, 2026 yazı önceki yazlardan çok daha sıcak ve kavurucu geçecek.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, 2026 yılı için Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün ciddi uyarıları bulunduğunu söyledi. Sıcak hava dalgalarının geçici bir yaz sorunu gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Saltık, Türkiye’nin afet gerçekleştikten sonra sonuçları yönetmeye çalışan anlayıştan çıkıp risk yönetimine geçmesi gerektiğini ifade etti.

‘SAĞLIK SİSTEMİ SICAK DALGALARINA HAZIRLANMALI’

Prof. Dr. Saltık’a göre aşırı sıcak günlerde Sağlık Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütünleşik çalışmalı. Özellikle 35 derecenin üzerine çıkan günlerde meteorolojik veriler, sağlık başvuruları ve riskli bölgeler ortak veri tabanı üzerinden izlenmeli. Acil servisler, ambulans hizmetleri ve yoğun bakımlar artacak başvurulara göre hazırlanmalı; sağlık personelinin eğitimi güncellenmeli.

Prof. Dr. Saltık, yerel yönetimlere de kritik görevler düştüğünü belirtti. Yalnız yaşayan, kronik hastalığı bulunan, 65 yaş üstü ve yoksul yurttaşların adresleriyle bilinmesi gerektiğini söyleyen Saltık, aşırı sıcak günlerde bu kişilere evde sağlık ve mobil hizmet götürülmesinin ölümleri azaltabileceğini kaydetti.

KİMLER TEHLİKEDE?

Saltık, sıcak hava dalgalarından en çok yaşlıların, kronik hastaların, yalnız yaşayanların, yoksulların ve açık havada çalışmak zorunda kalan emekçilerin etkilendiğini söyledi. Diyabet, kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, solunum yolu ve akciğer hastalıkları ile kalp hastalıklarının aşırı sıcaklarda ağırlaşabileceğini belirten Saltık, önlem alınmadığı takdirde hastalık dengesinin bozulabileceğini, erken ölüm ya da kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

‘ARTIK KÜRESEL ISINMA DEĞİL, İKLİM KRİZİ GÜNDEMDE’

Prof. Dr. Saltık, “Küresel ısınma, global warming artık geride kaldı. İklim faciasından söz etmekteyiz” diyerek sıcak hava dalgalarının artık daha sık, daha yoğun ve daha uzun süre etkili olduğunu belirtti. Saltık, bu tablonun yıllık bir dalgalanma değil, sistematik bir çevre ve halk sağlığı krizi olduğunu söyledi.

Kentlerin soğutulması gerektiğini vurgulayan Saltık, betonlaşmanın azaltılması, yeşil alanların artırılması, yalıtımın güçlendirilmesi ve soğutma koridorlarının planlanması gerektiğini ifade etti. Açık havada çalışan emekçiler için sıcak saatlerde çalışmanın sınırlandırılması ve zorunlu molaların gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Saltık, bireysel önlemlerin koruyucu olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, “Şapka, su, gölge koruyucudur; ancak sorun çözücü değildir” dedi.