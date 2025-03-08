Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan 'deprem' uyarısı: İstanbul'un en kötü zemine sahip olan ilçelerini sıraladı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 08.03.2025 - 11:11

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da 6 büyüklüğünde bir deprem olması halinde zemini kötü bazı ilçelerin kötü etkileneceğini söyledi.

Üşümezsoy katıldığı bir yayında, olası İstanbul depreminde yaşanacaklara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un zemin olarak en iyi bölümlerini sıralayan Üşümezsoy şunları söyledi:

"Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri çok sağlamdır. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı."

O İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da en kötü zeminin Bakırköy'den başladığını kaydeden Üşümezsoy, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan daha ileriden Yenikapı'dan başlıyor, Zeytinburnu ve Ataköy'ü de kapsıyor. Çekmece'ye kadar kadar geliyor. Şimdi yeni siteler yapıldı. Esenyurt'un kuzeyindeki Bahçeşehir, onun hemen yanında Sazlıbosna'ya kadarki kısım.

Buralarda 6,0 büyüklüğünde bir deprem olursa, Silivri ve Kumburgaz'da bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile orada heyelanlar kaymaya sebebiyet verdiği için binaların altı boşta kalıyor. Heyelan nedeniyle kaymasın diye fore kazı çakıyorlar. Böyle bir depremde bunlar aşağıya doğru kayar. O açıdan riskli.”