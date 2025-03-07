Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.30 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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