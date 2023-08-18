Prof.Dr. Gökçen Orhan kimdir? Prof.Dr. Gökçen Orhan neden öldü?

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:18

Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesinde çalışma odasında ölü bulundu.

PROF.DR. GÖKÇEN ORHAN KİMDİR?



1967 yılında Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olarak tıp doktoru oldu. Aynı yıl Doktor Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasına başladı. 1997 yılında kalp ve damar cerrahisi Uzmanı, 2007 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanı aldı. Aynı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak aktif cerrahi hayatına devam etti.Yurt dışında Paris, Hannover, Bad Nauheim Frankfurt‘ta konuk cerrah olarak kalp yetersizliği cerrahisi, yapay kalp, kalp nakli konularında eğitim aldı. Kalp yetersizliği cerrahisi, kalp nakli, yapay kalp mekanik destek sistemleri, akciğer yüksek tansiyonunda damar ameliyatları, erişkin kalp cerrahisi ilgi alanlarıdır. Katıldığı kongre ve seminerlerde, tıbbi ve kişisel gelişim konularını içeren ulusal ve uluslararası eğitim konuşmaları yaptı Çok sayıda bilimsel makale ve tıbbi kitap bölümleri yazdı.

Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın emanet Kalp isimli bir kitabı var.

PROF.DR. GÖKÇEN ORHAN NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Gökçen Orhan'dan dün sabah hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamadı. Odasına giren meslektaşları, Orhan’ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakıma kaldırılan Gökçen Orhan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.