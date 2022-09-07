İmam hatiplere uygulanan propaganda: Proje adı altında TÜGVA etkinliği

07 Eylül 2022 Çarşamba, 08:16

İmam hatip liseleri ve ortaokullarında hazırlanan araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projeleri dikkat çekti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgilere göre projelerde sıklıkla dini içerikli etkinlikler ve Osmanlı dönemine vurgu yapan içerikler yer aldı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, AKP’nin dindar nesil projesi etrafında imam hatiplere uyguladıkları propaganda Ar-Ge projelerine de yansıdı. Hem lisede hem de ortaokul kademesinde yapılan projelerde karma eğitim karşıtlığından Osmanlı dönemini vurgulayan etkinliklere kadar AKP propagandasına uygun birçok içerik bulunuyor. Projeler arasında ayrıca yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) dair de bir etkinlik yer alıyor.

Projelerden bazıları şöyle:

•Dini gün ve gecelerin tanıtılması projesi

•Osmanlı Türkçesini niçin öğrenmeliyiz?

•Selahaddin-i Eyyübi’nin torunları Osman Gazi’nin torunlarıyla buluşuyor

•Sahabelerden evliyalar şehrine

•Asım’ın Nesli diriliyor

•Erzurum’dan Güney Afrika’ya Ebubekir efendinin izinde

•Efendimizin (Hz. Muhammed) izinden giden gençler

•Dört kandil bir bayram

•Ramazan etkinliği

•TÜGVA kitap kurdu

•Günün ayeti

•Okul-camii etkileşimi

•Mealden manaya

•Şehzadelerin izinde

•Tek cinsiyet eğitimi

•Müminler ancak kardeştirler

•Haydi gençler namaza!

•Hafız yetiştirme

•Asr-ı Saadet’ten gelen şifa

•Namaz arkadaşım

•Namaz kılıyorum huzur buluyorum

•İmam bizden müezzin sizden

•Hadislerle sağlıklı yaşam

•Hafızlar havuzda

BU MU SİZİN BAŞARI DEDİĞİNİZ

Başarılı olarak gösterilmeye çalışılan imam hatiplerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki durumu bu iddiayı verilerle yalanlıyor. Üniversitelerin örgün bölümlerine giren öğrenciler arasında imam hatipler Anadolu, Fen ve sosyal bilimler liselerinin gerisinde kaldı. Sadece meslek liselerini geçti. Anadolu lisesi mezunları arasında tercih yapan sayısı 487 bin 648 oldu. Örgün bölümlere 309 bin 148 kişi yerleşti. Başarı oranı yüzde 63 oldu. 35 bin 249 kişinin tercih yaptığı fen lisesi mezunları arasında ise yerleşen kişi sayısı 30 bin 68, başarı oranı ise yüzde 85 olarak gerçekleşti. Sosyal bilimler liseleri mezunlarında ise 8 bin 305 kişi tercih yaptı. Bu kişilerin 6 bin 754’ü örgün bölümlere yerleşti. Başarı oranı tam yüzde 81 oldu. AKP’lilerin başarılı algısı yaratmaya çalıştığı imam hatiplerde ise 206 bin 729 tercihe karşılık 82 bin 798 kişi örgün bölümlere yerleşti. Başarı oranı ise sadece %40. MEB’in sürekli özendirmeye çalıştığı meslek liselerinde ise 635 bin 367 mezunun 184 bin 517’si yerleşti. Başarı oranı yüzde 29’da kaldı.