Proje okulunda atama krizi: Sendikanın 'uygun gördüğü' kişi' atandı, müdür istifa etti!

Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, okulda boş bulunan müdür yardımcılığı kadrolarına kendi önerdiği isimler yerine sendika temsilcilerinin “uygun gördüğü” kişilerin atandığını belirterek görevinden istifa etti. Dört yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Köse, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, okulun son yıllarda önemli bir gelişim göstererek proje okulu statüsü kazandığını söyledi.

Köse, boş bulunan iki müdür yardımcılığı kadrosu için liyakatli olduğunu düşündüğü isimleri önerdiklerini belirterek, “Buraya gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok liyakatli, işini iyi yapan ve okula değer katacak insanları önerdik. Proje okulu olmanın mantığı da bu zaten” dedi.

“SENDİKASINA BAKMADAN ÖNERDİK”

Köse, önerdikleri isimlerin sendikal aidiyetlerine bakmadıklarını vurgulayarak, “Ben sendikalı değilim, önemli de değil. 2017’de istifa ettim. ‘Sizlerle çalışırız, bu okula değer katarsınız, biz gittiğimizde gözümüz arkada kalmaz’ düşüncesiyle isimleri önerdik” ifadelerini kullandı.

“UYGUN GÖRDÜKLERİ İNSANLAR BURAYA ATANMIŞ”

Köse, resmi bir sıfatı bulunmadığını belirttiği bir sendika temsilcisinin kendisini aradığını ve “Sizin okula şunları uygun gördük” dediğini aktardı. Bu duruma rağmen önerilerini kibar bir dille ilettiklerini söyleyen Köse, “Günün sonunda bir baktık ki gerçekten o tırnak içinde uygun gördükleri insanlar buraya gelmiş, atanmışlar” dedi.

“VATANA HİZMET ETMEDİĞİNİZ KESİN”

Atama sürecine tepki gösteren Köse, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi yapıya, hangi gruba, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama vatana hizmet etmediğiniz kesin. Ben vatana hizmet ediyorum, devlete, millete, bu bayrağa hizmet ediyorum. Bu can bu bedende oldukça da öyle olmaya devam edecek.”

“BU ŞARTLARDA OKUL MÜDÜRLÜĞÜ YAPAMAM”

Köse, söz konusu atamaların ardından görevine devam edemeyeceğini belirterek istifa kararını duyurdu.

“Doğruyu söylemek yetmiyor, doğruyu yapmak lazım. Üzgünüm tabii ama çok huzurluyum. Vicdanım çok rahat, yaptıklarımız ortada” diyen Köse, “Sizin sözünüz geçerek ve onay olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam. O yüzden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Köse, son olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında Ankara’da okul müdürlüğüne en yüksek puanla atandım. 2017 yılından bu yana da herhangi bir sendikaya üyeliğim bulunmamaktadır. İstifa dilekçemi 19 Haziran’da verdim. Kamuoyuna açıklamamı ise ancak kararname sisteme yansıyıp süreç resmen tamamlandıktan sonra yaptım. Eğer amacım idari süreci etkilemek veya kamuoyu baskısı oluşturmak olsaydı, bunu en başta yapardım. Ben tam tersini tercih ettim. Takdir kamuoyunundur."