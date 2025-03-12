Proje var, ödenek yok!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 03:45

Güncelleme: 12.03.2025 - 03:45

Projenin bittiğini belirten Tunç, 2025 yılı yatırım programına alındığını ve ihale sürecinin de kısa sürede başlatılacağını açıkladı.

AKAY’DAN TEPKİ

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, bakanın açıklamasına karşın “2025 Yılı Yatırım Programı”nda proje için bu yıl sadece 1000 liralık ödenek ayrıldığına dikkat çekerek, bu ödenekle projenin bu yıl başlamasının olanaklı olmadığını vurguladı.

Akay, “Karabük’ü sadece Karabük’e geldiğinde ve hemşeri buluşmalarında hatırlayan sayın bakana soruyoruz: Karabük Adalet Sarayı için bu yıl çok az ödenek ayrıldığından haberi mi yok? Yoksa proje için başka bir yerden kaynak mı aktarılacak? Bin liralık ödenekle projeye nasıl başlayacaksınız?” diye sordu.