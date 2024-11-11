Projelerden biri iptal oldu, yıllardır mücadele edilen bir diğeri ise geri döndü: Muğla’nın çilesi bitmek bilmiyor
Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan Muğla’da rant projeleri devam ediyor. Madencilik çalışmalarının da arttığı kent genelinde, rant projeleri de durmuyor. Shelton İnşaat, Milas’ta bir otel projesi yapmak istedi. Ancak şirket, planlarda ormanlık alan olarak belirtilen bölgede çalışmaktan vazgeçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurusuna göre şirket projede değişiklik yapacağını belirtti. Bu nedenle ise çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı. Alanda 10 bloktan oluşan 1220 odalı apart otel, meydan, çarşı, havuz, sosyal tesis ve restoran yapılması planlanıyordu.
Öte yandan Menteşe’ye bağlı Deştin’de tamamı orman ve tarım arazilerinde yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı yurttaşlar yıllarca mücadele etti.
ÇİMENTODAN VAZGEÇMEDİLER
Projeye verilen onay, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ardından Menteşe Belediyesi inşaatı devam eden fabrikaya mühür vurdu, ruhsatı da iptal etti. Ancak proje, 2009/7 sayılı eleştirilen genelgeyle birlikte geri döndü. Projeyle ilgili bakanlığın inceleme değerlendirme Komisyonu (İDK) 28 Kasım’da toplanacak.
2009/7 SAYILI GENELGE NEDİR?
Yaşam savunucuları doğa katliamına neden olacak projeleri mahkeme kararlarıyla iptal edebiliyor. Ancak eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009’da yayımladığı 2009/7 sayılı genelge mahkeme kararının önüne çıkıyor. Bu genelgeyle projenin ÇED raporu yeniden düzenleniyor ve halkın katılımı toplantısı yapılmadan süreç başlatılıyor. İnceleme değerlendirme komisyonunun (İDK) kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıların ardından proje tekrardan gündeme geliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?