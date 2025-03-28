Protestolar da çocukların da gözaltına alınmasına İstanbul Barosu’ndan tepki: 'Öğrenim hakları engelleniyor'
Gözaltına alınan kişiler arasında çocuklar da yer alıyor. İstanbul Barosu’nun sistemine ve ulaşılan ihbarlara göre 21- 24 Mart tarihleri arasında 20 çocuk gözaltına alındı. Cumhuriyet konuya ilişkin gelişmeleri İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile konuştu.
Çocukların uzun süre gözaltında tutulmasının ve çocuklara kelepçe takılmasının, hem ulusal hem de uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğuna dikkat çeken İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci, “Çocuklara kelepçe takılmamalıdır. Aksi durum çocuk hakkı ihlali yaratmaktadır. Çocuklar suç isnadı altında dahi olsalar temel haklarından mahrum bırakılmamalı“ ifadelerini kullandı.
‘ADALET ALGISI ZEDELENİR’
Bu uygulamaların yalnızca hukuka değil, çocukların psikolojik ve fiziksel bütünlüklerine de zarar verdiğini belirten İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sıla Çamur ise şunları söyledi:
“Bir çocuğun kelepçelenerek saatlerce tutulması, onun yalnızca o anki ruh sağlığını değil, gelecekteki adalet algısını ve adalete güven duygusunu da zedelemektedir. Üstelik gözaltına alınan çocukların büyük bir kısmı lise çağında. Gözaltı süreçlerinin uzaması ve hukuka aykırı uygulamalar, çocukların derslerinden ve sınavlarından geri kalmasına neden olmakta, öğrenim haklarını fiilen engellemektedir. Oysa Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ve anayasanın 42. maddesi, her çocuğun eğitim hakkının korunmasını güvence altına almıştır.”
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