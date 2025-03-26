Ankara Barosu'ndan 'adalet' yürüyüşü

Yayınlanma: 26.03.2025 - 20:27

Güncelleme: 26.03.2025 - 20:52

Ankara Barosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve İstanbul Barosu'na kayyum atanması ve protestolardaki gözaltılara karşı yürüdü.

Ulus Atatürk Heykeli önünde başlayan yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da kortej önünde yan yana yürüyerek katıldı.

Avukatlar, yürürken, "Savunma susmadı, susmayacak", "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganları attı.