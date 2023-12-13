Psikiyatri hastası doktora saldırdı, gözaltına alındı!

Siirt'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:07
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sabah saatlerinde, psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu. 


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