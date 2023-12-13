Psikiyatri hastası doktora saldırdı, gözaltına alındı!
Siirt'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sabah saatlerinde, psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti.
GÖZALTINA ALINDI
Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama