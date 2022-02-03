Psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı girişimi
Artvin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde H.G. (59) adlı hasta, odasına girmeye çalıştığı ruh sağlığı ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı'ya bıçak çekip, saldırmak istedi. Güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği H.G., polise teslim edildi.
Olay, dün Artvin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde meydana geldi. Hastasını muayene eden ruh sağlığı ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı, odaya girmek isteyen başka hasta H.G.'yi uyardı. Bunun üzerine H.G., Dr. Çıkrıkçılı'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırmaya çalıştı. Hastanedeki güvenlik görevlileri, odaya gelerek, H.G.'yi etkisiz hale getirerek, polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TABİP ODASINDAN KINAMA
Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin de saldırı girişimini kınadığı açıklamasında, "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırganın nasıl bir düşünceyle ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz. Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda yönetim kurulu üyemiz ve meslektaşımızın yanında olacağımızı ve vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiyoruz. Konunun takipçisi olacağız” dedi.
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