Psikiyatri uzmanını darbettiği iddia edilen hastaya gözaltı

Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı, hastasının saldırısına uğradı. Yağlı’yı darbettiği iddia edilen hasta, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:32
Psikiyatri uzmanını darbettiği iddia edilen hastaya gözaltı
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Tarsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen hastaya, psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı tarafından randevu verildi. Bir süre dışarıda bekleyen hasta, sırası gelmeden Yağlı'nın odasına girip muayene olmak isteyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen hasta, kapıyı kilitleyip, doktoru darbetti. 

GÖZALTINA ALINDI

Hastanın elinden kurtulup, kapıyı açan Nafiye Yağlı, yardım istedi. Diğer sağlık personeli polise haber verdi. Gelen polis ekipleri hastayı gözaltına aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nafiye Yağlı ise hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından saldırgandan şikayetçi oldu.


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