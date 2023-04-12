Yardıma koşan doktora soruşturma açtılar

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

İstanbul Heybeliada Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparken izin alıp deprem bölgesine gönüllü olarak giden doktor Sosın Fisli’ye İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü tarafından soruşturma başlatılmasına tepki gösteren İstanbul Tabip Odası (İTO) dün Cağaloğlu’ndaki binasında basın açıklaması yaptı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ercan’ın okuduğu basın açıklamasında “Sağlık müdürlüğünün teşekkür etmek yerine soruşturma açmayı tercih etmesini üzüntüyle seyrediyoruz” dendi.

‘İZNİM TUTANAĞA İŞLENMEDİ’

Toplantıda konuşan Fisli, “Depremzedelere yardım etmem gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda ailesi de Adıyaman’da bulunan bir evlat olarak aklıma gelen ilk şey bu oldu. Adıyaman’da gönüllü çalışırken iznimin tutanaklara işlenmediğini ve hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim” diye konuştu.