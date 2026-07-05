PTT’nin personel sistemi sil baştan değiştiriliyor, iş güvencesi, ücret dahil her şey yönetim kurulunun kararına bırakılıyor: Emekçiye yol göründü!

Teklife göre, PTT personeli 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve diğer yasaların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek. Personelin işe alınması, görev ve yetkileri, yükümlülükleri, terfileri, görevlendirilmeleri, görevde yükselme ve ünvan değişiklikleri, görevden alınmaları, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi ve sona erdirilmesi, yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler ile düzenlenecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması Cumhurbaşkanlığı’nın iznine tabi olacak.

ÜCRETİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Personelin aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları da yönetim kurulunun kararı ile belirlenecek. Üst sınıra ise Cumhurbaşkanlığı karar verecek. PTT’de toplam 38 bin 822 personel bulunuyor. Bu personelin 10 bin 559’u idari hizmet sözleşmeli. Bu personel doğrudan yeni sisteme otomatik olarak geçecek. İş Yasası’na tabi olarak istihdam edilenler ise işçi statüsünde çalışmayı sürdürecek.

PTT’de memur ve sözleşmeli personel kapsamında ise 9 bin 332 personel bulunuyor. Bu personel toplam iş gücünün yüzde 24’ünü oluşturuyor. Bu 9 bin 332 personelin 31’i başmüfettiş, müdür vb kadrolarda. Geriye kalan 9 bin 301 personel ise memur, dağıtıcı, başdağıtıcı ve diğer unvanlarda yer alıyor. Halen PTT’de memur ve sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, kendi istekleriyle idari hizmet sözleşmesi statüsüne geçebilmek için 20 gün içinde başvuru yapacak.

KONTENJAN SINIRLI

Ancak idari hizmet sözleşmesi statüsüne geçebileceklerin oranı yüzde 50 ile sınırlandırılıyor. Yani 9 bin 332 personelden en fazla 4 bin 666’sı ile sözleşme imzalanabilecek. Talebin bu sayıyı geçmesi halinde ise sırasıyla disiplin cezası almamış olanlara, PTT’deki hizmet süresi fazla olanlara ve yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınması öngörülüyor.

BAŞKA KURUMLARA GÖNDERİLECEKLER

Yeni statüye geçmek istemeyen ya da yüzde 50’lik kontenjan nedeniyle geçemeyen memur ile sözleşmeli personel ise, memuriyet güvenceleri korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere 60 gün içinde bildirilecek. Atamalar 90 gün içinde yapılacak.

PEŞİN İKRAMİYE YOK!

Yeni statüye geçen personelin PTT bünyesindeki eski statülerinde (memur, sözleşmeli vb) geçirdikleri hizmet süreleri, yeni statüde de aynen geçerli sayılacak. Ancak personele peşin bir emeklilik ikramiyesi veya tazminat ödenmeyecek. Gelecekte emekli olduklarında veya iş sonu tazminatı alacaklarında, geçmişteki fiili hizmet sürelerinin de hesaba dahil edileceği kuralı konulacak.