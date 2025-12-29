PTT-SEN’in ILO başvurusu sonuçlandı: ‘Hükümet sendikal özgürlüğü ihlal etti’

Türkiye Posta, Telefon ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nın (PTT-Sen), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine yaptığı başvuruya ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin kararı açıklandı. Dosya kapsamında hazırlanan raporda, Türkiye’de toplu pazarlık yetkilendirme süreçlerinin sendikal hakları fiilen kullanılamaz hâle getirdiği tespiti yer aldı.

Komite, PTT-Sen’in toplu pazarlık yetkisi için gerekli tespit süreçlerinde yasal ve fiilî engeller bulunduğu, posta hizmetlerinde faaliyet gösteren taşeron şirketlerde sendika karşıtlığı yapıldığı ve sendikal nedenlerle işten çıkarmalar yaşandığı yönündeki iddialarını haklı buldu.

‘İTİRAZLAR TOPLU PAZARLIĞI GECİKTİRİYOR’

Raporda, işverenlerin toplu pazarlık yetkisine itiraz etme hakkını, süreci bilinçli biçimde uzatmak için kullandığı; bu durumun sendikaların toplu sözleşme yapmasını engellediği ve üyeler üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Yetki davalarının iki yıla kadar sürebildiğine dikkat çeken Komite, bu gecikmelerin sendika karşıtı faaliyetlere zemin hazırladığını ve örgütlenme hakkını ağır biçimde zedelediğini belirtti.

ILO Komitesi, özellikle posta hizmetlerinde faaliyet gösteren taşeron şirketlerde yaşanan somut örnekleri inceleyerek, taşeronluk sisteminin sendikal hakların kullanılmasını fiilen imkânsız hâle getirdiğine işaret etti. Taşeron değişiklikleri, uzun yetki süreçleri ve işverenlerin geciktirme taktiklerinin birleşmesiyle işçilerin toplu pazarlık hakkından yararlanamadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, dört sendika yöneticisinin sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılmasının sendikal özgürlüklere yönelik ciddi bir ihlal olduğu vurgulandı. Komite, bu tür uygulamaların diğer çalışanlar üzerinde “gözdağı” etkisi yarattığını belirterek, ilgili davaların gecikmeksizin sonuçlandırılmasını, sendikal nedenlerle fesih tespiti hâlinde işe iade ve tazminat dâhil etkili giderim sağlanmasını istedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi, Türkiye’den toplu pazarlık yetkilendirme süreçlerindeki gecikmeleri önleyecek yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesini, taşeron işçilerin sendikal haklardan fiilen yararlanabilmesini sağlayacak önlemler alınmasını, hükümetten dava sonuçları ve mahkeme kararlarının kendisine iletilmesini talep etmektedir.

“BU RAPOR TÜM SENDİKAL HAREKET İÇİN BİR BAŞARI”

Cumhuriyet’e açıklama yapan PTT-SEN “Sendikamız PTT-SEN tüm zorluklara, hukuki ve fiili engellemelere rağmen, yıllarca süren mücadelesi ile haklılığını ve meşruluğunu hem Türkiye işçi hareketi nezdinde hem de uluslararası mecralarda göstermiş bulunmaktadır. Yayınlanan ILO raporu yalnızca sendikamız PTT-SEN için değil tüm sendikal hareket ve işçi mücadelesi açısından kayda değer bir başarı olarak değerlendirmekteyiz.

Günümüz bağımsız sendikacılıkta birçok ilki tecrübe eden bir sendika olarak, sahip olduğumuz özgün konumun ve omuzlarımızda taşıdığımız ağır sorumluluğun farkında olarak disiplin ve özveriyle hareket etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

PTT-SEN: ‘MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ’

PTT-SEN avukatı Lütfi Sabrı Batı ise, “Hukukun yalnızca holdingler ve onların elemanları lehine işlediğini tekrardan ortaya koyan bir karar oldu. Sendikamız yıllardır, bir sendikanın en temel hakkı olan toplu sözleşme hakkı için mücadele ediyor, devlet ve patronlar el ele bu hakkımızı gasp ederlerken, devletin yargısını da bu gaspa aracı yapıyorlar. Yanlış mahkemelerde açılarak en az 1 2 yıl uzatılan itiraz davaları, davalar bitene kadar değişen ihaleler sebebiyle PTT Taşeron işçilerinin sendikal hakları sürekli olarak saldırıya uğruyor.

Bu kararın verildiği süreçte dahi, örgütlü olduğumuz PTT şubelerinde ve merkezlerinde işkolu değişiklikleri ile üyelerimizin üçte birinden fazlası gasp edilmiş durumda. Buna karşı yaptığımız itirazlarımız yargı yoluyla sürüncemede bırakıldı, bırakılmaya devam ediyor. Dolayısıyla, hak ihlali kararı tarihe bu durumu belgeleri ile sunan bir karar olmanın yanında, Türkiye'de bağımsız ve mücadeleci bir sendikacılığın ne denli zor olduğunu da ortaya koyuyor. Ancak sorumluluğumuzun farkındayız ve PTT İşçisinin hak ettiği koşullara erişmesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.