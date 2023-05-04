PTT'nin sosyal medya hesabından AKP mitingi paylaşımı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 18:54

Güncelleme: 04.05.2023 - 18:55

AKP'nin Trabzon 1. sıra adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün gerçekleşen Trabzon'daki seçim mitinginin canlı yayını PTT'nin kurumsal sosyal medya hesabından yayımladı.

PTT bugün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita’daki seçim çalışmasını paylaştı.

"DEVLETİN KURUMU MU YOKSA TAŞERON MUSUNUZ?"

Olayı gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP’nin taşeronu musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimlerini hatırlatan Antmen, "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak" dedi.