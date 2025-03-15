Pülümür’de 18 yıl sonra eczane açılıyor

Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:07

Güncelleme: 15.03.2025 - 17:07

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 yıl önce kapanan ecza dolabı sonrası ilaç ihtiyacı Tunceli merkezde bulunan eczanelerden sağlanırken başvuru sonucu ilçe merkezinde eczane açılacağı belirtildi.



Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2006 yılında yasalaşması sonucunda kamu kurumları ile sözleşme yapma yetkisinin eczacılara verilmesi nedeniyle 2007 yılında ilçede ecza dolabı faaliyeti sonlanınca bu güne kadar ilçede eczane bulunmadığını söyledi. Son üç yıl içerisinde bazı eczacıların eczane açma girişimleri olduğunu hatırlatan Başkan Tosun, "Ancak bu girişimler ruhsat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Takip etme ve yönlendirmemiz sonucunda Eczacı Yerleştirme Sistemine başvurular olmuş ve sonuçları açıklanmıştır. İlçemize eczacı Uğur Çelik’in başvurusu uygun görülmüş ilçemize eczane açma talebi uygun görülerek ataması gerçekleşmiştir. İş yeri ve ruhsatlandırma sonucunda en kısa zamanda ihtiyaç duyulan eczanenin açılması gerçekleşecektir. Başvuru sahibi eczacı Uğur Çelik ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.