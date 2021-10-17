‘Putin, İdlib kartını masaya koyar'

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü YPG’ye yönelik yeni operasyonlar yapabileceği iddialarını değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonunda Roma’da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğine işaret eden Babüroğlu, bu görüşmenin ardından Erdoğan’ın, mutlaka Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini söyledi. “Rusya ve ABD ile koordine etmeden operasyon yapılabilir ama bu sefer hem Rusya hem ABD ile gerginlik yaşanır. Zaten gerginlik var, daha da tırmanır. Türkiye gerginliğin tırmanma riskini taşıyabilir mi? Türkiye bardağı çatlatır mı, kırar mı? Bence kırmaz” görüşünü dile getirdi. Bu nedenle, Biden’ın mesajlarına göre Putin ile görüşme olmadan Suriye’nin kuzeyine bir kara operasyonu gerçekleştirilmesi ihtimalinin zayıf olduğunu aktaran Babüroğlu, şunları kaydetti: “Bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaz. Operasyona yeşil ışık yakacaklarını düşünmüyorum. Biden, hiçbir zaman Fırat’ın doğusunda oluşturdukları, bu kadar para ve enerji harcadıkları, silah desteği sağladıkları terör örgütü devletçiğinin etkisiz hale getirilmesine göz yummaz. Putin, Tel Rıfat için ancak İdlib kartını masaya koyar.”

Putin’in, İdlib’deki M4 Karayolu’nun kontrolünün Suriye’ye bırakılması ve Türk gözlem noktalarının kuzeye çekilmesini içeren bir takım önerilerde bulunabileceğine dikkat çeken Babüroğlu, “Türkiye İdlib’de taviz vermek istemiyor. Kalan yol ise her şeye rağmen Türkiye’nin operasyonu yapması. Bu sefer de öngörülemeyen riskler ortaya çıkar. Siyasi makam bu riski göze almaz” dedi.

‘GEREKÇE KALMADI’

Taliban heyetinin Türkiye’de kabul edildiğini anımsatan Babüroğlu, bu kabul ile Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeme politikasının çöktüğünü söyledi. Babüroğlu, “Çünkü sonuçta Taliban bir terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.

