Putin, Türkiye'de gaz merkezi kurulmasını önermişti: Teknik çalışmalar başladı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:23

Türkiye'de oluşturulması gündeme gelen gaz dağıtım merkeziyle alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor.

RIA Novosti'ye demeç veren bir Türk kaynak, Türkiye'de oluşturulması beklenen gaz merkezine ilişkin Rusya ile Türkiye arasında teknik çalışmaların başladığını bildirdi.

Türk kaynak, gaz merkezinin Trakya tarafında kurulabileceğine işaret ederek, tasarım, inşa ve pazarlama sürecinin iki ülke arasında değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de belirttiği gibi, Trakya uygun bir yer. Proje fikrine tekabül ediyor. Taraflar anlaşırsa bu en kabul edilebilir seçenek" ifadelerini kullandı.

"MALİYET, DETAYLAR NETLEŞTİKTEN SONRA BELLİ OLACAK"

Türk kaynak, gaz dağıtım merkezinin maliyeti hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu, tüm detaylar netleştikten sonra maliyetin belli olacağını aktardı.

Kaynak, "Şimdi bunu konuşmak için çok erken. Önce neyi, nasıl yapacağımızı netleştirmek gerekiyor. Tüm detaylar netleştikten sonra konunun bedeli de netleşecek" dedi.

"AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ"

Avrupa'nın enerji güvenliği için Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezinin kurulması gerektiğini savunan kaynak, bu projede kaybeden bir tarafın olmayacağını dile getirdi.

Kaynak, "Avrupa'ya bu sayede doğal gaz akışı sağlanacak, enerji güvenliği konusunda sorun yaşamayacak. Bu proje kazan-kazan temelinde, kaybeden yok. Bu, olası engelleri aşmak için tasarlanmış bir projedir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Avrupa'ya gaz tedarikini Karadeniz üzerinden sağlayabileceğini söyledi.

Putin, "Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir" önerisinde bulundu.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türk Akım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması üzerine "Önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyoruz" açıklamasında bulundu.