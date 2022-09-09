Putin'den Türkiye'ye 'tahıl' mesajı: Kesinlikle buna hakkı var
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna limanlarından yola çıkan gemilerdeki tahılların sadece yüzde 3'ünün yoksul ülkelere gönderildiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına katılarak Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından yola çıkan gemilerdeki tahılların sadece yüzde 3'ünün ihtiyacı olan ülkelere gönderildiğini söyledi.
Putin, yoksul ülkelere sağlanacak Ukrayna tahılının hacminin "artırılması" gerektiğini savundu.
Putin, "Elbette, gıdaların varış yeri olan bu süreci etkileyemeyiz, ancak yine de en yoksul ülkelere teslimatı artırmayı geniş anlamda uygun görüyoruz" dedi.
Putin ayrıca, Ukrayna limanlarından çıkan 3 geminin Güney Afrika ve İsrail'e, 7'sinin Mısır'a, 30'unun Avrupa Birliği ülkelerine ve sadece 2'sinin BM'nin gıda programlarındaki en yoksul ülkeler arasında yer alan Yemen ve Cibuti'ye gittiğini söyledi.
'KESİNLİKLE BUNA HAKKI VAR'
Vladimir Putin, anlaşma kapsamında Türkiye'ye de değindi.
Putin, "Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü 87 geminin 32'si Türkiye'de kaldı. Bunun son derece normal olduğunu düşünüyorum, çünkü tüm bu süreci organize eden ülke olan Türkiye'nin kesinlikle buna hakkı var" dedi.
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