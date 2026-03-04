Cumhuriyet Gazetesi Logo
PVC ustası iş yerinde öldürüldü: Kaçan şüpheli aranıyor!

4.03.2026 13:53:00
İHA
Adana’da 39 yaşındaki PVC ustası Yusuf Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Polisin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde 3 Mart günü silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; PVC ustası Yusuf Çelik (39), iş yerinde çalıştığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile iş yerine defalarca ateş açılırken, Çelik başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yusuf Çelik’in cenazesi defnedilmek üzere Mardin’e götürüldü.

Polisin olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı #usta

