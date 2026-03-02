Eşini ve iki kızını öldürmüştü: Polis hakkında istenen ceza belli oldu

Olay, 12 Kasım 2025’te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.

Polis memuru Muharrem Giyar, 31 yaşındaki eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memuru Giyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muharrem Giyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muharrem Giyar hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.