Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşini ve iki kızını öldürmüştü: Polis hakkında istenen ceza belli oldu

Eşini ve iki kızını öldürmüştü: Polis hakkında istenen ceza belli oldu

2.03.2026 14:51:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eşini ve iki kızını öldürmüştü: Polis hakkında istenen ceza belli oldu

Antalya'da eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi beylik tabancasıyla öldüren polis memuru Muharrem Giyar hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Olay, 12 Kasım 2025’te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.

Polis memuru Muharrem Giyar, 31 yaşındaki eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memuru Giyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muharrem Giyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Image

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muharrem Giyar hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlgili Konular: #polis #müebbet