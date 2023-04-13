Rabia Naz Vatan belgeseli yayımlandı: Yokluk

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:07

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:26

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018 tarihinde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü ile babası Şaban Vatan'ın adalet mücadelesini konu alan ‘Yokluk’ adlı belgesel, dün Youtube üzerinden yayımlandı.

Rabia Naz’ın ölümüne dair karanlıkta kalan kısımlara dikkat çekilen belgeselde, dosyadaki detaylar da yer alıyor. Belgeselde baba Şaban Vatan ise, adalet arayışını ve şimdiye kadar verdiği mücadeleyi aktarıyor.