Rabia Naz Vatan dosyasında yeni gelişme: Şaban Vatan'dan savcı ve polislere suç duyurusu

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baba Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia etti.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Baba Vatan, olay günü saat 18.50 ile 20.00 arasında yapılan ilk incelemelerde Rabia Naz’a ait okul çantasının bulunmadığını, görevli polislerin de çantayı görmediklerini beyan ettiğini ifade etti. Ancak ilerleyen saatlerde, yaklaşık 23.00 sularında çantanın bulunduğu bilgisinin kendisine iletildiğini ve aynı apartmanın teras bölümünden teslim alındığının belirtildiğini aktardı.

SAVCI VE POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu durumun şüphe uyandırdığını dile getiren Vatan, olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilmeyen bir delilin daha sonra ortaya çıkmasının “delil karartma” ihtimalini gündeme getirdiğini savundu.

Vatan, söz konusu iddialar kapsamında dönemin olay yeri inceleme polisleri, diğer kolluk görevlileri ve soruşturmayı yürüten savcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü bildirildi.