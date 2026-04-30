Rabia Naz Vatan dosyasında yeni gelişme: Şaban Vatan'dan savcı ve polislere suç duyurusu

30.04.2026 09:24:00
Giresun’da 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, olay günü bulunmadığını belirttiği okul çantasının saatler sonra ortaya çıktığını öne sürerek savcılar ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baba Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia etti.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Baba Vatan, olay günü saat 18.50 ile 20.00 arasında yapılan ilk incelemelerde Rabia Naz’a ait okul çantasının bulunmadığını, görevli polislerin de çantayı görmediklerini beyan ettiğini ifade etti. Ancak ilerleyen saatlerde, yaklaşık 23.00 sularında çantanın bulunduğu bilgisinin kendisine iletildiğini ve aynı apartmanın teras bölümünden teslim alındığının belirtildiğini aktardı.

SAVCI VE POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu durumun şüphe uyandırdığını dile getiren Vatan, olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilmeyen bir delilin daha sonra ortaya çıkmasının “delil karartma” ihtimalini gündeme getirdiğini savundu.

Vatan, söz konusu iddialar kapsamında dönemin olay yeri inceleme polisleri, diğer kolluk görevlileri ve soruşturmayı yürüten savcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü bildirildi.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan tahliye oldu: 'Onurumla girdim, onurumla çıktım' Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, 14 Temmuz’da girdiği cezaevinden 38 gün sonra tahliye oldu.
Cezaevinden çıkan Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın kabrine gitti Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi. Şaban Vatan, tahliyesinin ardından kızı Rabia Naz'ın kabrine gitti.
AYM'den 'Rabia Naz Vatan' kararı... Baba Şaban Vatan, Bakan Yılmaz Tunç'a seslendi: 'Bu davayı yeniden açmak zorundasın!' Şaban Vatan, Anayasa Mahkemesinin (AYM), 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü” gerekçesiyle aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı üzerine, "Biz tazminat değil, adalet istiyoruz" dedi.