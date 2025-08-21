Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan tahliye oldu: 'Onurumla girdim, onurumla çıktım'

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, 14 Temmuz’da girdiği cezaevinden bugün tahliye oldu.

Tahliye sonrası Cumhuriyet’e konuşan Vatan, “Tahliye olduğum anda ailemle kucaklaştım. Çok farklı bir duyguydu. 38 gün boyunca haksız yere tutsak edildim. Ama onurumla girdim, onurumla çıktım” dedi.

“KIZININ ADALETİNİ İSTEYEN BABA CEZALANDIRILDI”

Hakkında verilen cezanın siyasi bir baskı olduğuna dikkat çeken Vatan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dava esasen para cezasıyla sonuçlanabilecek bir davaydı. Ancak bizi cezalandırmayı tercih ettiler. Katiller değil, kızının adaletini isteyen bir baba cezalandırıldı. Bu, çok büyük bir adaletsizliktir.”

“Rabia Naz için daha güçlü devam edeceğim”

Adalet mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Vatan, “Rabia Naz için kaldığım yerden, daha da güçlü bir şekilde devam edeceğim. Bu sadece kızım için değil; tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm masum canlar için verilen bir mücadeledir. Sonuna kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİNDE BÜYÜK ADALETSİZLİKLER VAR”

Cezaevindeki gözlemlerini de paylaşan Vatan, “200 kişilik açık cezaevinde 600 kişi vardı. İnsanlar susturulmak için cezalandırılıyor. Türkiye’de çok sayıda masum insan haksız yere hapiste” diye konuştu. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Vatan, “İyilik çok güzel bir şey. İyilikle birlikte başaracağız” dedi.