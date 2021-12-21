Raci Şaşmaz devrettiği Selimoğlu Yapı iflas etti

21 Aralık 2021 Salı, 09:13

İstanbul Fikirtepe’de, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın hâkim ortakken şirketindeki çalışanına ‘bedelsiz olarak’ devrettiği Selimoğlu Yapı İnşaat A.Ş.’nin iflasına karar verildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 15 Aralık’ta görülen davaya, taraf avukatları ile şirket yetkilisi Muhammet Muhit Kayaoğlu katıldı. Duruşmada söz alan Kayaoğlu, “Şirketin geçmiş muhasebesi düzgün olmadığından ödeyebildiğimiz kadarıyla alacağını ispatlayan alacaklılara ödemeler yaptık. Çekişmeli olan alacaklarla ilgili ise yargı kararlarını bekliyoruz” dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, Selimoğlu Yapı İnşaat Ticaret A.Ş.’nin iflasına karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.

Şirket, iflas kararının ardından haklarında açılan tüm hukuk davalarının durdurulması için bir yazı gönderdi. Fikirtepe’deki arsa sahiplerinin açtığı bir davaya gönderilen beyanda, “Davanın durmasına karar verilmesi gerekmekte. Dosyadaki tüm tebligatların iflas masasına yapılmasını talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

DOLANDIRICILIK DAVASI

BirGün’den Uğur Şahin'e konuşan Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, Pana-Selimoğlu şirketinin içinin boşaltıldığını söyledi. Akgüzel, “Pana-Selimoğlu şirketinin değerli gayrimenkulleri ve malvarlıkları, 2017’den itibaren Raci Şaşmaz’ın diğer şirketlerine düşük bedellerle fatura edildi. Daha sonrasında ise el değiştirilerek kaçırıldı. Bu durum İstanbul ve Çeşme savcılıklarının yaptığı araştırmalar ile bilirkişi raporlarında da ispatlandı. Bu vesileyle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Halen yargılanıyorlar. Pana-Selimoğlu şirketinin üzerine ipotek ve hacizli olan 8-10 tapunun dışında hiçbir malvarlığı bulunmadığı ayan beyan ortada” dedi.

DAVALAR DURACAK

Akgüzel, şöyle devam etti:

“İstanbul Fikirtepe ile İzmir Çeşme’deki Jarden Eden ve Konak projelerinde bir kısım proje için 12 milyon 500 bin gibi bedellerle internet sitelerinde satış ilanları verildiğini görüyoruz. 100’ün üzerinde gayrimenkulün tasarrufun iptali davaları ile geri getirilmesi gerekiyor. Oysa verilen bu iflas kararı ile Pana-Selimoğlu firması tarafından tüketicilere satılan, paraları tahsil edilen, fakat çeşitli bankalardan çekilen krediler sonucu ipotek ettirilen tapuları teslim edilmeyen Fikirtepe’deki Brooklyn Park sitesindeki 134 mağdurun evleri iflas masasında satılacak. Yıllardır yaşanan mağduriyetler katlanarak devam edecek. Şirketin içi boşaltılmasaydı, borsaya taşınmasaydı, bu mağduriyetler çok rahatlıkla bitirilebilirdi. Şaşmaz’ın mağdur ettiği yüzlerce tüketicinin açtığı davalarda, avukatları tarafından kanuna istinaden davaların durması yönünde beyanlar veriliyor ve açılmış bütün davalar duracak.”

Engin Akgüzel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz Pana-Selimoğlu mağdurları bu iflasın hileli bir iflas olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeplerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu hafta itibariyle ‘hileli iflas’ ve ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulunacağız.”