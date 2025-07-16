'Radyoaktif madde' skandalıyla gündeme gelmişti: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi değişti

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Eriş Başaran Akça’nın atanmasının ardından, kentteki bazı hastanelerin yönetim kadrolarında da değişikliğe gidildi.

BAŞHEKİM DEĞİŞTİ

Bu kapsamda, 9 Mayıs 2020 tarihinden bu yana Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Prof. Dr. Turhan Togay’ın yerine, Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Kliniği’nden Prof. Dr. Ethem Acar atandı.

Atamanın, akşam saatlerinde resmi olarak yapıldığı bildirildi. Bodrum Devlet Hastanesi’nde 23 yıldır başhekimlik görevini sürdüren Dr. Oğuz Şahin’in yerine ise Dr. Battal Yıldırım getirildi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine de önümüzdeki günlerde Dr. Canip Dağdelen'in atanacağı öğrenildi. Ancak netlik kazanmadı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köyceğiz Devlet Hastanesi, son dönemde radyasyon güvenliği ve nükleer tıp uygulamalarıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer almış, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerince inceleme başlatılmıştı. Sendikalar ve bazı sağlık çalışanları da suç duyurusunda bulunmuştu.

RADYASYON SKANDALI

Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde ise kurşun yalıtımı yapılmadan hizmet veren bir röntgen odasında uzun süre boyunca çalışanlara yüksek miktarda radyasyon maruziyeti yaşatıldığı ortaya çıkmıştı.

Radyasyon seviyesinin yasal sınırların çok üzerinde olduğu raporlarla belgelenmiş, bazı çalışanların sağlığı bu durumdan etkilenmişti. Skandal sonrası çekimler durdurulmuş, birim kapatılmıştı.