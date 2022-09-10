Dünya listesine girdi! Tarkan'dan yeni konser paylaşımı: 'Canım İzmir ne yaptık biz öyle?'

Megastar olarak anılan pop şarkıcısı Tarkan’ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser dünya tarihine geçti. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım İzmir, ne yaptık biz öyle? Tarihe geçmişiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:59
Dünya listesine girdi! Tarkan'dan yeni konser paylaşımı: 'Canım İzmir ne yaptık biz öyle?'
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İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı şerefine gerçekleştirilen ve hâlâ tüm ülkenin gündeminde olan Tarkan konseri, katılımcı sayısıyla Wikipedia’nın ‘Tarihin En Kalabalık Konserleri’ listesine girdi.

Yaklaşık 2 milyon yurttaşın katıldığı konser, dünyanın en kalabalık beşinci ücretsiz konseri oldu.

Tarkan da sosyal medya hesabından bu haberi duyurduğu bir paylaşım yaptı.

"TARİHE GEÇMİŞİZ"

Megastar Tarkan paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? :) Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum."


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