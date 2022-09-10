Dünya listesine girdi! Tarkan'dan yeni konser paylaşımı: 'Canım İzmir ne yaptık biz öyle?'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:59

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı şerefine gerçekleştirilen ve hâlâ tüm ülkenin gündeminde olan Tarkan konseri, katılımcı sayısıyla Wikipedia’nın ‘Tarihin En Kalabalık Konserleri’ listesine girdi.

Yaklaşık 2 milyon yurttaşın katıldığı konser, dünyanın en kalabalık beşinci ücretsiz konseri oldu.

Tarkan da sosyal medya hesabından bu haberi duyurduğu bir paylaşım yaptı.

"TARİHE GEÇMİŞİZ"

Megastar Tarkan paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? :) Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum."