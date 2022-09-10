Sokak Kedisi: Tarkan kaşesini bağışlayacak
İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl kutlamalarının hiç kuşkusuz en heyecanla beklenen atraksiyonu, epeydir konser vermeyen Tarkan’ın, halk konserinde sahneye çıkıp üstelik bir söylentiye göre hiç ücret almadan şarkı söyleyecek olmasıydı.
Kenan Doğulu, 30 Ağustos’ta Beşiktaş’taki konserinde şu kadar almış karşılaştırması bile yazıldı.
Oysa Tarkan, ücretsiz sahneye çıkmıyor ama orkestranın payını ödeyip kendi kaşesini ise alıp bağış yapıyor!
Bu bağışın
nereye yapılacağı belli değil, ama hassasiyetleri arasında doğa, çocuk ve hayvanlar olduğuna göre siz tahmin edin..
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