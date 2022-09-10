Sokak Kedisi: Tarkan kaşesini bağışlayacak

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Kenan Doğulu, 30 Ağustos’ta Beşiktaş’taki konserinde şu kadar almış karşılaştırması bile yazıldı.

Oysa Tarkan, ücretsiz sahneye çıkmıyor ama orkestranın payını ödeyip kendi kaşesini ise alıp bağış yapıyor!

Bu bağışın nereye yapılacağı belli değil, ama hassasiyetleri arasında doğa, çocuk ve hayvanlar olduğuna göre siz tahmin edin..

