İzmir'de 100. yıl şöleni: Ve Tarkan sahnede...
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Ünlü sanatçı Tarkan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser veriyor.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlanıyor. İzmirTube adlı YouTube kanalından canlı yayınlanan görsel şöleni, 100 binden fazla kişi izliyor.
VE TARKAN SAHNEDE
Ünlü sanatçı Tarkan, saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahneye çıktı.
Binlerce kişinin alandan, binlerce kişinin ise canlı olarak takip ettiği Megastar, 'Yolla' şarkısıyla açılış yaptı. Kutlamalar, YouTube'dan canlı yayımlanıyor.
KONSERİN YERİ DEĞİŞMİŞTİ
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönülmüştü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.
Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken; platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralanmıştı.
HAYRANLAR, SABAH SAATLERİNDE YERİNİ ALDI
Son olarak, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuş ve Tarkan'ın çıkacağı yeni sahne hazırlanmıştı.
Sanatçının hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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