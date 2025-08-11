Rahim ağzı kanserinde hâlâ geri ödeme yok

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak düzenlemesiyle, 25 kanser türünün tedavisinde kullanılan beş immünoterapi ilacıyla kistik fibrozis tedavisinde kullanılan bir ilaç, temmuz ayında geri ödeme kapsamına alındı. Halk arasında “akıllı kemoterapi” olarak bilinen bu ilaçlar, hastanın kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşmayı hedefliyor. Yeni düzenleme ile geri ödemeye alınan ilaçlar küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılabilecek. Bu ilaçlar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunan 2. ve 3. basamak özel ve kamu hastanelerinde hastalara uygulanacak. Ancak rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan ve geri ödeme kapsamına alınmayan akıllı ilaca yurttaş hala ulaşmakta zorluk yaşıyor.

‘SİSTEME DAHİL EDİLMİYOR’

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Murat Tülü, akıllı ilaçların kanser hastaları için önemine vurgu yaparak “Ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda bu tür ilaçlar, ülkenin şu andaki ekonomik koşullarını düşündüğümüzde çok pahalı. SGK ne yazık ki bunu geri ödeme sistemine dahil etmiyor. 26 Temmuz itibarıyla beş adet önemli ilaç SGK geri ödeme kapsamına alındı. Bu, hastanın ilaca ulaşabilmesi için önemli bir gelişme” dedi.

Rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların da geri ödeme kapsamına alınmasının beklendiğini söyleyen Tülü, “Rahim ağzı kanserinde kullanılan ilaçların da geri ödeme kapsamına girmesi beklenirdi. Ancak geçmiş dönemde eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu ilaçlarla ilgili ‘Çalışmamızı yapacağız’ demişti. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da aynı şeyi söyledi. Ancak şu anda bunun geri ödemesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Rahim ağzı kanseriyle ilgili şu anda herhangi bir ödeme kapsamına girmiş bir ilaç yok” diye konuştu