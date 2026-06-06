Rahmi Koç tartışmasına Bahçeli müdahalesi: ‘Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda tartışma yaratan Rahmi Koç hakkındaki tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, Koç'un hedef gösterilmesini doğru bulmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Tartışmalar, Rahmi Koç'un Balçova'da açılan Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı bir fıkranın sosyal medyada gündem olmasıyla başladı.

Koç'un konuşması sırasında kullandığı ve bir Kürt kadın karakter üzerinden anlattığı fıkra, kamuoyunda tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise Yılmaz Tunç oldu.

Tepkilerin ardından Rahmi Koç yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi.