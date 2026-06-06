Rahmi Koç'un 'Kürt kadın fıkrasına' DEM Parti ve AKP'den tepki

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu.

Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeni yayıldı.

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Rahmi Koç'un burada anlattığı bir 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.

Koç'un bu 'fıkrasına' yanında duran eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da güldüğü görüldü.

Koç'un sözlerine hem DEM Partili Pervin Buldan ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan Buldan "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" diye yazdı.

Ömer Çelik ise Rahmi Koç'un sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz."