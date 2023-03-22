Ramazan alışverişi de lüks oldu: Hurmanın fiyatı 250 TL’yi bulunca esnaf taneyle satmaya başladı
Ramazan ayına bir gün kala iftar sofraları için hazırlıklar da tamamlanıyor. Ramazan alışverişine çıkan yurttaşı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 100 artan fiyatlar karşılarken esnaf, talebin her geçen gün daha da düştüğünü belirtiyor.
İstanbul’da geleneksel ramazan alışverişinin kalbinin attığı Eminönü’nde, Ramazan ayının simgesi olan hurmada en ucuz çeşit bile yüzde 41 arttı.
Geçtiğimiz yıl 85 lira olan Medine hurmasının kilosu 120 TL’yi buldu. Jumbo Kudüs hurması ise 110 liradan 250 liraya çıktı. Fiyatlar bu seviyeye gelince esnaf hurmaları tane ile satmaya başladı ve tanesi 15 TL’den raflarda yerini aldı. Sahur sofrasında ilk tercih olan zeytin ve peynirde de senaryo değişmedi. Geçen yıl en iyi zeytinin fiyatı ortalama 80 lirayken bu yıl 140 lirayı aştı. 90 lira olan peynir ise 200 TL bandına yaklaştı. Yer yer yüzde 100 üzerine çıkan fiyat artışı dükkânları ve poşetleri boş bıraktı.
Esnaf yoğunluğun iyiden iyiye azaldığını vurgulayarak, “Fiyatlar çok yüksek, insanların alım gücü kalmadı bu yüzden de tezgâhı gezip gidiyorlar. Alışveriş yapan yok” dedi. İsmini vermeyen bir esnaf, “Normalde şu an bizim sizinle konuşacak kadar bile vaktimiz olmamalı, boş durmamamız ve yoğun bir şekilde çalışmamız lazım ama hiçbir şey yok, dükkân bomboş” dedi. Ramazana hazırlık için Mahmutpaşa Çarşısı’na çıkan ev hanımı bir vatandaş ise “Zamlara alıştık ama hâlâ yetişemiyoruz.” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!
- '3. kez adaylık' sorusu...