Ramazan alışverişi de lüks oldu: Hurmanın fiyatı 250 TL’yi bulunca esnaf taneyle satmaya başladı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 04:00

İstanbul’da geleneksel ramazan alışverişinin kalbinin attığı Eminönü’nde, Ramazan ayının simgesi olan hurmada en ucuz çeşit bile yüzde 41 arttı.

Geçtiğimiz yıl 85 lira olan Medine hurmasının kilosu 120 TL’yi buldu. Jumbo Kudüs hurması ise 110 liradan 250 liraya çıktı. Fiyatlar bu seviyeye gelince esnaf hurmaları tane ile satmaya başladı ve tanesi 15 TL’den raflarda yerini aldı. Sahur sofrasında ilk tercih olan zeytin ve peynirde de senaryo değişmedi. Geçen yıl en iyi zeytinin fiyatı ortalama 80 lirayken bu yıl 140 lirayı aştı. 90 lira olan peynir ise 200 TL bandına yaklaştı. Yer yer yüzde 100 üzerine çıkan fiyat artışı dükkânları ve poşetleri boş bıraktı.

Esnaf yoğunluğun iyiden iyiye azaldığını vurgulayarak, “Fiyatlar çok yüksek, insanların alım gücü kalmadı bu yüzden de tezgâhı gezip gidiyorlar. Alışveriş yapan yok” dedi. İsmini vermeyen bir esnaf, “Normalde şu an bizim sizinle konuşacak kadar bile vaktimiz olmamalı, boş durmamamız ve yoğun bir şekilde çalışmamız lazım ama hiçbir şey yok, dükkân bomboş” dedi. Ramazana hazırlık için Mahmutpaşa Çarşısı’na çıkan ev hanımı bir vatandaş ise “Zamlara alıştık ama hâlâ yetişemiyoruz.” dedi.

