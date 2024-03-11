Ramazan ayında metrolar kaça kadar açık? İstanbul'da metrolar açık olacak mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birçok Müslüman yurttaş oruç tutmaya başladı. İstanbul'da her yıl düzenlenen İstanbul metro saatlerinin bu yıl nasıl olacağı da merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayında metrolar kaça kadar açık? İstanbul'da metrolar açık olacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:04
Ramazan ayında metrolar kaça kadar açık? İstanbul'da metrolar açık olacak mı?
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Metro İstanbul, ramazan ayı dolayısıyla sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. Peki, Ramazan ayında metrolar kaça kadar açık? İstanbul'da metrolar açık olacak mı?

RAMAZAN AYINDA METROLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.

Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.


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