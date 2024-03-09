İstanbul'a yeni metro: Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın yarın açacaklarını belirterek, “Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmakta" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 16:21
İstanbul'a yeni metro: Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın açılıyor
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın açacağımız Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmakta. 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanı inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık" dedi.

Uraloğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulanarak Bakırköy Sahil İstasyonu'nda hatta ilişkin açıklama yaptı.

Yarın, açılacak hatla birlikte İstanbul’un toplam raylı sistem ağının ise 348 kilometreye ulaşacağını belirten Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreği içerisinde, Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nın ardından Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi de tamamlayarak açılışını gerçekleştirme planlarının bulunduğunu söyledi.


Abdülkadir Uraloğlu haberleri metro haberleri

İlgili Haberler

Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı

Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'
AKP'nin '8 Mart' kutlaması! Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı

AKP'nin '8 Mart' kutlaması! Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? AKP'den açıklama geldi

Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? AKP'den açıklama geldi
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...

1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
AKP'nin '8 Mart' kutlaması! Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı

AKP'nin '8 Mart' kutlaması! Taksim-Şişhane metro istasyonu kapatıldı
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!