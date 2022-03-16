Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Beklenti 2 bin TL

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:21

Emeklilere bayram ikramiyesi, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplara yatıyor. 2018 yılında başlayan uygulama, bayramlarda emeklilere nefes aldırıyor. Özellikle torunlarına bayram hediyesi almak isteyen emekli yurttaşlar, hesaplarına yatan ikramiyeyle bir nebze olsun sevinç yaşıyor.

2022 RAMAZAN EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiye müktarı henüz belli olmadı. Geçen yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesi için beklentiler 2000 TL seviyesinde.

2022 yılında yaşanan yüksek enflasyon, asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak belirlenmesi ve memur maaşlarına yapılan zam oranı göz önüne alındığında, emekliler için bayram ikramiyesinin de hatırı sayılır miktarda artması bekleniyor.

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Yeni yılda yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla vergi, harç ve cezalar da arttı. Yapılan zamlar, 'yeniden değerleme' adıyla yüzde 36.2 olurken, 2022 emekli bayram ikramiyesinin de aynı roanda artması halinde 1398 TL'ye ulaşıyor.

Fakat asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zammın, emekli ikramiyesi için de uygulanması gündeme gelebilir. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda bayram ikramiyesi 1655 TL'ye olabilir.

Sosyal güvenlik uzmanı Cem Kılıç ise, 2022 yılı zam oranından memnun olmayan emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 2000 TL olabileceğini söyledi.

Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlarken, üç günlük Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kutlanacak.