Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu yüzünde patlayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:59

Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.


Etiketler: #sivas #ramazan

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