Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu yüzünde patlayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'
- Emekliye vergi ‘sürprizi’