Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltına alındı
Fatih'te ramazan ayında oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı belirtilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te "ramazan ayında oruç tutmadıkları" gerekçesiyle yemek yiyenleri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli A.J, gözaltına alındı.
SINIR DIŞI
Hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.
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