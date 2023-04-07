Artvin'de oruç dayatması

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Ramazan ayında baskı içeren kararlar yine peş peşe geliyor. RTÜK’ün “dizi yapımcılarına uyarı gönderdiği, ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiği” iddia edildi.

Aralarında yurtlar ve üniversitelerin de olduğu bazı kamu kurumları, ramazan nedeniyle sabah kahvaltısı ve öğle yemeği çıkarmayı bıraktı, yerine iftarı ekledi. Bu kurumlardan biri de Artvin Çoruh Üniversitesi oldu. Büyük kısmı akademik personel olmak üzere yaklaşık bin çalışanı olan üniversitenin, ramazanda yemekhanede öğle yemeği vermeyi durdurduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, üniversitenin yemekhanesinde çıkan öğle yemeği uygulamasına, ramazanda ara verildi. Yerine ise yalnızca iftar mönüsü eklendi. Söz konusu durum nedeniyle üniversite akademik ve idari personelinin zorluk yaşadığı öğrenildi.

Uygulamaya tepki gösteren üniversite bileşenleri ise “Herkes oruç tutmuyor. Zorunda da değil. Rektörlük, hocaları ve memurları açlığa mahkûm etti” açıklaması yaptı. Üniversitenin bu konuda bir bilgilendirme yapmaması dikkat çekerken Cumhuriyet’in ulaştığı üniversite yetkilileri, “ramazan nedeniyle öğle yemeği çıkmayacağını, ramazandan sonra eski düzene dönüleceğini” söyledi.