Randevu bulunamıyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Ayrıca şehirde ağır hasarlı olup halen yıkılmamış binaların olmasının güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekildi. İlde psikolog ve çocuk gelişimci sayısının yetersiz olduğu vurgulanan raporda “Bölgede görev yapan sivil toplum örgütleri (STÖ) büyük kısmının bölgeden çekildi” dendi. Raporda ildeki yurttaşların iş bulma konusunda sorun yaşadığına da değinilerek “Bölgede yardımlara bağımlı hane halkları yaratıldığı raporlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

DOKTORLAR GİDİYOR

Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun, kentte hekim eksikliğinin çok olduğunun altını çizerek “Burada doktorlara tayin hakkı tanındı, herkes gitti. Kalacak yer bulunmuyor. Gelen de istifa edip gidiyor. Birçok bölüm kapalı. Dahiliye, psikiyatri gibi bölümlere randevu bulunmuyor” dedi.