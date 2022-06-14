Rant sırası Kozak Yaylası'na geldi

14 Haziran 2022 Salı, 10:11

Çam fıstığıyla ünlü Kozak Yaylası şu sıralar maden şirketlerinin talanı altında.

Hedefte binlerce ağacın kesilerek açık işletme yöntemi ile granit ocağı faaliyeti yapmak var.

Unesco Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve ‘Ekolojik Hassas Bölge’ olarak tanımlanan Kozak Yaylası’na granit mermer taşı ocağı açma düşüncesi ne tuhaf geliyor kulaklara.

Hepimiz endişeliyiz tabii ki.

Elbette bölge halkı da durumdan çok rahatsız.

Hatta çok tepkili.

Bahsedilen yerin bir yanı İzmir Bergama’ya diğer yanı ise Balıkesir Ayvalık’a kadar uzanmakta.

Türkiye’nin tek doğal fıstık çamı ormanları burada.

51 hektarlık ormanlık alanda açık işletme yöntemiyle “Granit Mermer Ocakçılığı” faaliyetinin yürütülmesi planlanıyor. Proje kapsamında yıllık 60 bin ton granit üretimi hedefleniyor.

Lakin ruhsat sahası içerisinde fıstıklık vasıflı şahıs arazileri yer alıyor.

Bu da yetmezmiş gibi proje alanının tamamı ise tarım ve orman arazisi içerisinde.

Proje yapılacak alana neredeyse 3 kilometre mesafede Perperene Antik Kenti de var.

Bu kadar özel bir konumdaki bu yaylaya yazık olmayacak mı?

Binlerce fıstık çamının kesileceği ocak alanında patlatma işlemi de uygulanacak.

Olmadı kesin yok edin ormanı sizler de kurtulun bizler de…

Zaten projenin tanıtım dosyasında işletme ömrünün yaklaşık 95 yıl olacağı öngörülmekte.

Yani 100 yıl içerisinde biz buraları yavaş yavaş yok ederiz diye içlerinden geçiriyorlar sanırım.

Bölgedeki maden ocakları, taş ocakları, altın madeni faaliyetleri Kozak Yaylası’nın eşsiz güzelliğini, fıstık rekoltesini, yaylanın ev sahipliği yaptığı doğal hayatı doğrudan etkileyecek bir proje olması sebebiyle milletçe buna dur demek zorundayız.

Aksi bir durumda binlerce ağaç kesilecek, hava kirlenecek, su kirlenecek.

Patlatma yöntemi kullanılacağı için tüm bölge olumsuz etkilenecek. Fıstık ağaçlarındaki verim iyice düşecek.

Kozak yaylası içinde yaşayan yaban hayatı, börtü böcek ne varsa kurban edilecek.

Soruyorum sizlere: Allah’tan reva mı bu?

Lütfen!

Kozak Yaylası’ndan elinizi çekin!

Her zaman belirttiğim gibi doğanın geleceği her projeden önemli ve özeldir.

Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

Ve yarının doğası bugünden yaratılır.

Bunu kimse unutmasın!